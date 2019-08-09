Велогонщик Сиваков выиграл многодневку «Тур Польши»

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Россиянин Павел Сиваков, выступающий за команду Ineos, занял первое место в общем зачёте шоссейной многодневной велогонки «Тур Польши».
Велогонщик Сиваков выиграл многодневку «Тур Польши»
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По итогам семи этапов российский спортсмен преодолел дистанцию за 26 часов 21 минуту 8 секунд.

Вторым стал представитель Австралии Джей Хиндли из Sunweb, а тройку лучших замкнул итальянец Диего Улисси из UAE Team Emirates.

До Сивакова последним россиянином, выигрывавшим гонку Мирового тура был Ильнур Закарин в 2015 году на «Туре Романдии».

Ранее сообщалось, что Закарин станет велогонщиком польской команды CCC Pro Team.

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