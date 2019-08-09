Велогонщик Сиваков выиграл многодневку «Тур Польши»
- © www.imago-images.de
- globallookpress.com
По итогам семи этапов российский спортсмен преодолел дистанцию за 26 часов 21 минуту 8 секунд.
Вторым стал представитель Австралии Джей Хиндли из Sunweb, а тройку лучших замкнул итальянец Диего Улисси из UAE Team Emirates.
До Сивакова последним россиянином, выигрывавшим гонку Мирового тура был Ильнур Закарин в 2015 году на «Туре Романдии».
Ранее сообщалось, что Закарин станет велогонщиком польской команды CCC Pro Team.