Велогонщик Сиваков выиграл многодневку «Тур Польши»

Россиянин Павел Сиваков, выступающий за команду Ineos, занял первое место в общем зачёте шоссейной многодневной велогонки «Тур Польши».

По итогам семи этапов российский спортсмен преодолел дистанцию за 26 часов 21 минуту 8 секунд.

Вторым стал представитель Австралии Джей Хиндли из Sunweb, а тройку лучших замкнул итальянец Диего Улисси из UAE Team Emirates.

До Сивакова последним россиянином, выигрывавшим гонку Мирового тура был Ильнур Закарин в 2015 году на «Туре Романдии».

Ранее сообщалось, что Закарин станет велогонщиком польской команды CCC Pro Team.