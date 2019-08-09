МОК обсудит с оргкомитетом Олимпиады 2020 года в Токио обозначение Курил

Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит с организационным комитетом Олимпийских игр 2020 года в Токио ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на сайте соревнований.

«Мы отсылаем вас к заявлению оргкомитета «Токио-2020», в котором они дают понять, что карта на их веб-сайте является топографической картой этого района. МОК продолжит обсуждение этой темы с оргкомитетом», — приводит заявление пресс-службы ТАСС.

На сайте Олимпийских игр — 2020 российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи были отмечены как территория Японии. Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии.