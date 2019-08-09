Депутат Госдумы высказался об обозначении Курил на сайте ОИ-2020

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв рассказал о своём отношении к появлению на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 карты, где четыре острова Южных Курил обозначены как японская территория.

«Я думаю, что указание Южных Курил в составе государства Японии на официальном сайте Олимпиады нельзя расценивать как непреднамеренную ошибку. На мой взгляд, это целенаправленная акция, которой руководство страны стремится ускорить переговорный процесс с Россией», — цитирует Свищёва РИА Новости.

На карте в префектуру Хоккайдо включены Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Япония заявляет свои права на эти четыре острова Южных Курил, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Ранее Климов заявил, что Россия может направить ноту в связи с обозначением Курил на сайте ОИ-2020.