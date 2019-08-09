По итогам инцидента с ОМОНом на матче «Зенит» — «Краснодар» задержан третий фанат

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По итогам инцидента между ОМОНом и болельщиками на матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Краснодар» задержан третий фанат.
По итогам инцидента с ОМОНом на матче «Зенит» — «Краснодар» задержан третий фанат
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия по отношению к представителям власти). В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к совершению данного преступления причастен мужчина 1991 года рождения. Ему предъявлены обвинения, избрана мера пресечения», — говорится в сообщении на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза разберёт инцидент между фанатами и ОМОНом 6 августа.

Ранее сообщалось, что полиция задержала ещё одного фаната по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа.

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