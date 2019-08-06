Полиция задержала ещё одного фаната по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба СК, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.
Отмечается, что задержанный подозревается в причинении находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОНа черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома костей лицевого отдела черепа.
Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 3 августа, завершился со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан фанат «Зенита» по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа.