Полиция задержала ещё одного фаната по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа

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СУ СК России по Санкт-Петербургу сообщило о задержании болельщика, нанёсшего травмы сотруднику ОМОНа в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — «Краснодар».
Полиция задержала ещё одного фаната по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СК, в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что задержанный подозревается в причинении находившемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОНа черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома костей лицевого отдела черепа.

Матч «Зенит» — «Краснодар», прошедший вечером 3 августа, завершился со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан фанат «Зенита» по подозрению в нанесении травмы сотруднику ОМОНа.

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