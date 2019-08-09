СМИ: Африканский футболист «Гамбурга» подозревается в подделке документов

Короткая ссылка
Гамбийский полузащитник «Гамбурга» Бейкери Джатта подозревается в сокрытии своего настоящего возраста и имени.
СМИ: Африканский футболист «Гамбурга» подозревается в подделке документов
  • © Christian Charisius/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает Bild, гамбийский футболист подозревается в подмене имени и возраста. В 2015 году Джатта прибыл в Германию в качестве беженца, а через год подписал контракт с «Гамбургом». По информации следствия, футболист скрыл своё настоящее имя и возраст.

Источник заявляет, что, предположительно, африканскому игроку не 21 год, а 23. Также Джатту подозревают в подмене имени. В настоящий момент его делом занимаются правоохранительные органы и Немецкий футбольный союз.

В прошлом сезоне игрок принял участие в 25 матчах второй Бундеслиги, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Ранее Дуглас Сантос назвал главное различие между РПЛ и Бундеслигой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить