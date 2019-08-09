СМИ: Африканский футболист «Гамбурга» подозревается в подделке документов

Гамбийский полузащитник «Гамбурга» Бейкери Джатта подозревается в сокрытии своего настоящего возраста и имени.

Как сообщает Bild, гамбийский футболист подозревается в подмене имени и возраста. В 2015 году Джатта прибыл в Германию в качестве беженца, а через год подписал контракт с «Гамбургом». По информации следствия, футболист скрыл своё настоящее имя и возраст.

Источник заявляет, что, предположительно, африканскому игроку не 21 год, а 23. Также Джатту подозревают в подмене имени. В настоящий момент его делом занимаются правоохранительные органы и Немецкий футбольный союз.

В прошлом сезоне игрок принял участие в 25 матчах второй Бундеслиги, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

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