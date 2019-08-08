Дуглас Сантос назвал главное различие между РПЛ и Бундеслигой

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Новичок санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос считает, что в Германии показывают более динамичный футбол.
Дуглас Сантос назвал главное различие между РПЛ и Бундеслигой
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«Разница между Бундеслигой и чемпионатом России есть. Немецкая лига гораздо более интенсивная, но в целом футбол по технике и другим вещам похож. Опыт, полученный в Германии, очень помогает мне здесь», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Также Дуглас Сантос заявил, что постарается выучить русский язык для лучшего контакта с тренерским штабом и партнёрами по команде.

До перехода в «Зенит» бразилец три сезона выступал за немецкий «Гамбург».

Ранее Семак заявил, что, если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ.

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