Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что форвард Артём Дзюба, скорее всего, останется в команде.

«Дзюба тренируется здесь, вы можете его увидеть. Если не случится никакого форс-мажора по дороге на тренировочное поле, он останется в «Зените», а не уедет в АПЛ», — цитирует Семака Sport24.

Артём Дзюба выражал заинтересованность в переходе а Английскую премьер-лигу (АПЛ), однако не получал конкретных предложений.

Ранее сообщалось, что футболист «Эвертона» Боласье против перехода в ЦСКА из-за ситуации с Малкомом.