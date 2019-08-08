Семак: если форс-мажора не случится, Дзюба не уедет в АПЛ
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- РИА Новости
«Дзюба тренируется здесь, вы можете его увидеть. Если не случится никакого форс-мажора по дороге на тренировочное поле, он останется в «Зените», а не уедет в АПЛ», — цитирует Семака Sport24.
Артём Дзюба выражал заинтересованность в переходе а Английскую премьер-лигу (АПЛ), однако не получал конкретных предложений.
Ранее сообщалось, что футболист «Эвертона» Боласье против перехода в ЦСКА из-за ситуации с Малкомом.