Футболист «Эвертона» Боласье против перехода в ЦСКА из-за ситуации с Малкомом
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«Точно нет после той ситуации с Малкомом», — написал в своём Twitter футболист в ответ на новость о своём возможном переходе.
Nah g not on that Malcom treatment 🌚— Yannick Bolasie (@YannickBolasie) August 7, 2019
Янник Боласье, принадлежащий «Эвертону», последние полгода провёл в бельгийском «Андерлехте». 30-летний футболист сыграл в 16 матчах чемпионата, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предложили приобрести футболиста «Эвертона».