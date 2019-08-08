Футболист «Эвертона» Боласье против перехода в ЦСКА из-за ситуации с Малкомом

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Форвард английского «Эвертона» Янник Боласье не хочет переезда в Россию, опасаясь проявлений расизма.
Футболист «Эвертона» Боласье против перехода в ЦСКА из-за ситуации с Малкомом
  • © Global Look Press

«Точно нет после той ситуации с Малкомом», — написал в своём Twitter футболист в ответ на новость о своём возможном переходе.

Янник Боласье, принадлежащий «Эвертону», последние полгода провёл в бельгийском «Андерлехте». 30-летний футболист сыграл в 16 матчах чемпионата, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложили приобрести футболиста «Эвертона».

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