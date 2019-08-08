Футболист «Эвертона» Боласье против перехода в ЦСКА из-за ситуации с Малкомом

Форвард английского «Эвертона» Янник Боласье не хочет переезда в Россию, опасаясь проявлений расизма.

«Точно нет после той ситуации с Малкомом», — написал в своём Twitter футболист в ответ на новость о своём возможном переходе.

Nah g not on that Malcom treatment 🌚 — Yannick Bolasie (@YannickBolasie) August 7, 2019

Янник Боласье, принадлежащий «Эвертону», последние полгода провёл в бельгийском «Андерлехте». 30-летний футболист сыграл в 16 матчах чемпионата, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложили приобрести футболиста «Эвертона».