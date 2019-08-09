Источник: реванш Руиса и Джошуа состоится в Саудовской Аравии

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Матч-реванш между бывшим обладателем четырёх чемпионских поясов в тяжёлом весе Энтони Джошуа и нынешним обладателем титулов Энди Руисом может состояться в Саудовской Аравии.
Источник: реванш Руиса и Джошуа состоится в Саудовской Аравии
  • © Rich Graessle/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает The Telegraph, повторный поединок между британцем Энтони Джошуа и американским боксёром мексиканского происхождения Энди Руисом состоится 7 декабря в Рияде, Саудовская Аравия. По информации источника, об этом будет объявлено в самое ближайшее время.

В первом бою, который состоялся 1 июля в Нью-Йорке, Энди Руис сенсационно победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе. Стороны не могли договориться относительно места повторного боя. Джошуа не хотел поединка в США, а Руис — в Великобритании.

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