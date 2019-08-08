Тайсон: использовал для сдачи допинг-проб мочу жены и детей

Короткая ссылка
Легендарный боксёр Майк Тайсон рассказал, как в годы спортивной карьеры обходил процедуру допинг-контроля.
Тайсон: использовал для сдачи допинг-проб мочу жены и детей
  • © PIOTR KUCZA, via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Вначале я использовал мочу жены, однако появился риск, что анализы могут показать беременность, поэтому преимущественно сдавал мочу детей», — цитирует боксёра ESPN.

Также он рассказал, что во время процедуры сдачи мочи использовал искусственный половой орган, чтобы обмануть допинг-офицеров.

Ранее экс-баскетболист «Енисея» Купер попытался сфальсифицировать допинг-тест.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить