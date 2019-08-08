Тайсон: использовал для сдачи допинг-проб мочу жены и детей

Легендарный боксёр Майк Тайсон рассказал, как в годы спортивной карьеры обходил процедуру допинг-контроля.

«Вначале я использовал мочу жены, однако появился риск, что анализы могут показать беременность, поэтому преимущественно сдавал мочу детей», — цитирует боксёра ESPN.

Также он рассказал, что во время процедуры сдачи мочи использовал искусственный половой орган, чтобы обмануть допинг-офицеров.

Ранее экс-баскетболист «Енисея» Купер попытался сфальсифицировать допинг-тест.