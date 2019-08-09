Быстров: для Лиги чемпионов «Зениту» необходимы три-четыре игрока топ-уровня

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владимир Быстров считает, что для борьбы в Лиге чемпионов команде необходимо усиление.

«Если говорить о Лиге чемпионов, то три-четыре игрока топ-уровня точно необходимы. Но на них придётся потратить огромные суммы. Пойдёт ли на это «Зенит»? Смотря какие задачи ставит руководство клуба перед командой», — цитирует Быстрова «Спорт уикенд».

Также экс-футболист считает переход бразильца Малкома в «Зенит» хорошим трансфером.

Ранее гендиректор «Зенита» Медведев назвал решение Заболотного о переходе в «Сочи» правильным.