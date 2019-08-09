Быстров: для Лиги чемпионов «Зениту» необходимы три-четыре игрока топ-уровня
- РИА Новости
«Если говорить о Лиге чемпионов, то три-четыре игрока топ-уровня точно необходимы. Но на них придётся потратить огромные суммы. Пойдёт ли на это «Зенит»? Смотря какие задачи ставит руководство клуба перед командой», — цитирует Быстрова «Спорт уикенд».
Также экс-футболист считает переход бразильца Малкома в «Зенит» хорошим трансфером.
Ранее гендиректор «Зенита» Медведев назвал решение Заболотного о переходе в «Сочи» правильным.