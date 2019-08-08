Медведев считает решение Заболотного о переходе в «Сочи» правильным
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- РИА Новости
«Мы пожелали Антону успехов. Надеюсь, он перезагрузится там и сумеет стать одним из лидеров команды, у него всё для этого есть. То, что это заняло много времени, — бывает так. Те футболисты, которые перешли из «Зенита» в «Сочи», рассказали Антону об атмосфере и инфраструктуре. Думаю, решение Заболотного поехать в Сочи для него правильное», — цитирует Медведева Sport24.
Также генеральный директор «Зенита» подчеркнул, что детали перехода были согласованы между клубами, а также с самим игроком.
Ранее сообщалось, что Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи».