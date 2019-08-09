СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с потенциальным новичком из чемпионата Франции
- РИА Новости
Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.
По его словам, речь идёт о футболисте, способном закрыть ставшую проблемной после продажи бразильца Фернандо позицию опорного полузащитника.
«Конкретная фамилия известна лишь трём людям — Леониду Федуну, Томасу Цорну и Олегу Кононову. Но это только один из вариантов: в шорт-листе есть кандидаты и из других чемпионатов», — добавил он.
Отмечается, что на потенциального новичка «Спартак» готов потратить примерно €10 млн.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.