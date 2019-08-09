СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с потенциальным новичком из чемпионата Франции

Российский футбольный клуб «Спартак» ведёт переговоры с потенциальным новичком топ-уровня, выступающим в одном из клубов французского чемпионата.

Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

По его словам, речь идёт о футболисте, способном закрыть ставшую проблемной после продажи бразильца Фернандо позицию опорного полузащитника.

«Конкретная фамилия известна лишь трём людям — Леониду Федуну, Томасу Цорну и Олегу Кононову. Но это только один из вариантов: в шорт-листе есть кандидаты и из других чемпионатов», — добавил он.

Отмечается, что на потенциального новичка «Спартак» готов потратить примерно €10 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.