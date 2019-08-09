Эксперт: «Спартаку» нужно подтянуть игру в защите и дисциплину

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру команды в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном», который завершился победой красно-белых со счётом 3:2.
Эксперт: «Спартаку» нужно подтянуть игру в защите и дисциплину
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«Я благодарен ребятам, что они выиграли 3:2, — это Лига Европы. Но, как они выглядели во втором тайме, так играть в футбол нельзя. Делали это вместо того, чтобы, ведя 2:0, нашвырять еще 3—4 мяча. Дело не в счёте. Начали аккуратно, не высовывались, играли на контратаке, а потом начали валять дурака. Когда ты валяешь дурака — собраться по-новому невозможно», — цитирует эксперта сайт Sport24.ru.

По мнению Рейнгольда, «Спартаку» повезло, что при жеребьёвке пар третьего раунда квалификации ЛЕ команде попался не самый сильный соперник.

«Если Олег Кононов там не понимает, я могу рассказать: нужно и защиту подтянуть, и полузащиту, и чтобы была дисциплина. А сейчас дурь. Результатом доволен, а игрой нет», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.

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