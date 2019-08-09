Экс-игрок «Спартака» считает, что команде не хватает креативных футболистов

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Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со счётом 3:2.
Экс-игрок «Спартака» считает, что команде не хватает креативных футболистов
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«Начало было непонятное, какой-то сумбур. Но потом «Спартак» забил два мяча, и вроде всё успокоилось. А затем не знаю, что произошло в «Спартаке». То, что он сильнее «Туна», — здесь вопросов нет, но пока игры у москвичей нет, есть лишь отдельные эпизоды. Команда борется, но нет спокойствия, нет той спартаковской игры, к которой мы привыкли. Олег Кононов сегодня добавил самоотдачу, все игроки старались и бились, но класса не хватает», — цитирует эксперта сайт Sport24.ru.

По мнению Деменко, в составе красно-белых не хватает креативных игроков, способных вести партнёров за собой и создавать для них голевые моменты.

«При всём уважении к Джано, который много лет в клубе, он всё делает как-то медленно. Когда он был молодой, он выделялся, про него говорили. Сейчас у него не получается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.

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