Экс-игрок «Спартака» считает, что команде не хватает креативных футболистов

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со счётом 3:2.

«Начало было непонятное, какой-то сумбур. Но потом «Спартак» забил два мяча, и вроде всё успокоилось. А затем не знаю, что произошло в «Спартаке». То, что он сильнее «Туна», — здесь вопросов нет, но пока игры у москвичей нет, есть лишь отдельные эпизоды. Команда борется, но нет спокойствия, нет той спартаковской игры, к которой мы привыкли. Олег Кононов сегодня добавил самоотдачу, все игроки старались и бились, но класса не хватает», — цитирует эксперта сайт Sport24.ru.

По мнению Деменко, в составе красно-белых не хватает креативных игроков, способных вести партнёров за собой и создавать для них голевые моменты.

«При всём уважении к Джано, который много лет в клубе, он всё делает как-то медленно. Когда он был молодой, он выделялся, про него говорили. Сейчас у него не получается», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.