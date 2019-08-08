«Торино» разгромил белорусский «Шахтёр» в квалификации футбольной Лиги Европы

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В первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы итальянский «Торино» на своём поле разгромил белорусский «Шахтёр» со счётом 5:0.
«Торино» разгромил белорусский «Шахтёр» в квалификации футбольной Лиги Европы
  • © Fabio Ferrari/Lapresse.Lapresse
  • globallookpress.com

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Андреа Белотти. Ещё по мячу себе в актив записали защитники Лоренцо Де Сильвестри, Армандо Иццо и Кевин Бонифаци.

Ответный поединок в данной паре состоится в следующий четверг, 15 августа, в Белоруссии. Победитель по сумме двух встреч пробьётся в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.

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