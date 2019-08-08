«Торино» разгромил белорусский «Шахтёр» в квалификации футбольной Лиги Европы
- © Fabio Ferrari/Lapresse.Lapresse
- globallookpress.com
Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Андреа Белотти. Ещё по мячу себе в актив записали защитники Лоренцо Де Сильвестри, Армандо Иццо и Кевин Бонифаци.
Ответный поединок в данной паре состоится в следующий четверг, 15 августа, в Белоруссии. Победитель по сумме двух встреч пробьётся в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.