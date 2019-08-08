Полузащитник сборной Нигерии Ивоби перешёл из «Арсенала» в «Эвертон» за £35 млн

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В заключительный день летнего трансферного окна для клубов Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) «Эвертон» приобрёл у «Арсенала» 23-летнего полузащитника сборной Нигерии Алекса Ивоби.
Полузащитник сборной Нигерии Ивоби перешёл из «Арсенала» в «Эвертон» за £35 млн
  • © Action Foto Sport/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт «ирисок».

По информации Sky Sports, за права на Ивоби «Арсенал» получит от £28 млн до £35 млн — в зависимости от того, как нигериец проявит себя в новой команде.

Ивоби, являющийся воспитанником «Арсенала», отыграл в составе лондонского коллектива всю свою профессиональную карьеру, приняв участие в 100 поединках АПЛ и отметившись в них 11 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» приобрёл у «Челси» бразильского защитника Давида Луиса.

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