«Арсенал» приобрёл у «Челси» бразильского защитника Давида Луиса

В заключительный день летнего трансферного окна для клубов Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» приобрёл 32-летнего бразильского защитника Давида Луиса.

Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

Контракт «Арсенала» с опытным бразильцем рассчитан на два года. По информации Sky Sports, за права на Луиса «канониры» заплатят другому лондонскому клубу, «Челси», примерно £8 млн.

Помимо «Челси», Давид Луис выступал также за португальскую «Бенфику» и французский «Пари Сен-Жермен», но наибольших успехов добился именно с английской командой, с которой побеждал в АПЛ, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Кроме того, в послужном списке защитника значатся 56 матчей за национальную сборную Бразилии, в которых он отметился тремя забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» подписал контракт с защитником сборной Шотландии по футболу Кираном Тирни.