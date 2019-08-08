«Арсенал» приобрёл у «Челси» бразильского защитника Давида Луиса
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Об этом сообщает официальный сайт «канониров».
Контракт «Арсенала» с опытным бразильцем рассчитан на два года. По информации Sky Sports, за права на Луиса «канониры» заплатят другому лондонскому клубу, «Челси», примерно £8 млн.
Помимо «Челси», Давид Луис выступал также за португальскую «Бенфику» и французский «Пари Сен-Жермен», но наибольших успехов добился именно с английской командой, с которой побеждал в АПЛ, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Кроме того, в послужном списке защитника значатся 56 матчей за национальную сборную Бразилии, в которых он отметился тремя забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» подписал контракт с защитником сборной Шотландии по футболу Кираном Тирни.