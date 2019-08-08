«Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником сборной Шотландии Тирни

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В заключительный день летнего трансферного окна для клубов Английской футбольной премьер-лиги лондонский «Арсенал» приобрёл у шотландского «Селтика» левого защитника Кирана Тирни.
«Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником сборной Шотландии Тирни
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

По информации Sky Sports, за права на 22-летнего защитника «Арсенал» заплатит «Селтику» примерно £25 млн.

Тирни провёл в «Селтике» всю свою профессиональную карьеру, четыре раза став чемпионом Шотландии и дважды завоевав Кубок страны. Кроме того, в его послужном списке значатся 12 матчей за национальную сборную Шотландии.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Арсенала» Дэнни Уэлбек продолжит карьеру в «Уотфорде».

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