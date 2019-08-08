«Айнтрахт» забил пять мячей в ворота «Вадуца» в матче квалификации ЛЕ

В первом матче третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы немецкий «Айнтрахт» на выезде разгромил «Вадуц» из Лихтенштейна со счётом 5:0.

Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Филип Костич. Ещё по мячу себе в актив записали полузащитники Доминик Кор и Мият Гачинович, а также форвард Гонсало Пасьенсия.

Ответный поединок в данной паре состоится в следующий четверг, 15 августа, во Франкфурте. Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.