«Айнтрахт» забил пять мячей в ворота «Вадуца» в матче квалификации ЛЕ
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Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Филип Костич. Ещё по мячу себе в актив записали полузащитники Доминик Кор и Мият Гачинович, а также форвард Гонсало Пасьенсия.
Ответный поединок в данной паре состоится в следующий четверг, 15 августа, во Франкфурте. Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации ЛЕ.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.