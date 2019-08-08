Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
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- РИА Новости
«Победа была непростой. Это видно по счёту. Мы предполагали, что соперник будет играть в такой футбол. В первом тайме нам удалось их нейтрализовать, прежде всего — опасную фланговую игру. Во втором тайме мы пропустили, но удалось победить», — цитирует специалиста сайт Sport24.ru.
По словам Кононова, исход противостояния предопределит результат ответного матча, который состоится в следующий четверг, 15 августа, в Москве.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Тун» в квалификации Лиги Европы.