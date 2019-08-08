Женская сборная России пробилась в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по баскетболу

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В четвертьфинале молодёжного чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 20 лет в дивизионе А, который проходит в Чехии, сборная России по баскетболу обыграла команду Сербии со счётом 64:51.
Женская сборная России пробилась в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по баскетболу
  • © fiba.basketball

Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стала центровая Анастасия Зоткина, набравшая 15 очков, совершившая восемь подборов и шесть результативных передач.

В полуфинале молодёжного чемпионата Европы российские баскетболистки встретятся со сверстницами из Бельгии. Поединок состоится в ближайшую субботу, 10 августа.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Венесуэлы в контрольном матче.

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