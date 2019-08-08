Женская сборная России пробилась в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по баскетболу
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Самым результативным игроком встречи в составе российской команды стала центровая Анастасия Зоткина, набравшая 15 очков, совершившая восемь подборов и шесть результативных передач.
В полуфинале молодёжного чемпионата Европы российские баскетболистки встретятся со сверстницами из Бельгии. Поединок состоится в ближайшую субботу, 10 августа.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Венесуэлы в контрольном матче.