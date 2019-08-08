Сборная России по баскетболу одержала победу над Венесуэлой в контрольном матче
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Встреча, которая состоялась в итальянской Вероне, завершилась победой команды Сергея Базаревича со счётом 69:54. Самым результативным её игроком стал форвард российской сборной Андрей Воронцевич, набравший 16 очков, совершивший пять подборов и четыре результативные передачи.
На групповой стадии Кубка мира по баскетболу сборная России сыграет с соперниками из Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что защитник «Химок» Алексей Швед присоединится к сборной России по баскетболу после возвращения команды из Италии.