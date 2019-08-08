Сборная России по баскетболу одержала победу над Венесуэлой в контрольном матче

В рамках подготовки к Кубку мира по баскетболу 2019 года, который стартует 31 августа в Китае, сборная России провела контрольный матч с командой Венесуэлы.

Встреча, которая состоялась в итальянской Вероне, завершилась победой команды Сергея Базаревича со счётом 69:54. Самым результативным её игроком стал форвард российской сборной Андрей Воронцевич, набравший 16 очков, совершивший пять подборов и четыре результативные передачи.

На групповой стадии Кубка мира по баскетболу сборная России сыграет с соперниками из Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что защитник «Химок» Алексей Швед присоединится к сборной России по баскетболу после возвращения команды из Италии.