Дубль Хименеса помог «Вулверхэмптону» разгромить «Пюник» в квалификации Лиги Европы
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Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Рауль Хименес. Ещё по мячу себе в актив записали защитник Мэтт Догерти и полузащитник Рубен Невеш.
Ответный поединок команд состоится в следующий четверг, 15 августа, в Англии. Победитель по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил первый мяч российских клубов в еврокубках сезона-2019/20.