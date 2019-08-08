Дубль Хименеса помог «Вулверхэмптону» разгромить «Пюник» в квалификации Лиги Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы английский «Вулверхэмптон» на выезде разгромил армянский «Пюник» со счётом 4:0.

Голевым дублем в составе победителей отметился нападающий Рауль Хименес. Ещё по мячу себе в актив записали защитник Мэтт Догерти и полузащитник Рубен Невеш.

Ответный поединок команд состоится в следующий четверг, 15 августа, в Англии. Победитель по сумме двух матчей выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе забил первый мяч российских клубов в еврокубках сезона-2019/20.