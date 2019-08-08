«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо и приобрёл Сессеньона в последний день трансферного окна в АПЛ

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В последний день летнего трансферного окна для клубов Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ) финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» усилил состав двумя игроками: аргентинским полузащитником Джованни Ло Чельсо и английским защитником Райаном Сессеньоном.
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо и приобрёл Сессеньона в последний день трансферного окна в АПЛ
  • © Xin Yuewei/Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт «шпор».

По информации Sky Sports, за права на 19-летнего Сессеньона его предыдущий клуб «Фулхэм» получит как минимум £25 млн, а впоследствии эта сумма может вырасти ещё на £5 млн из-за предусмотренных в сделке бонусов. Ло Чельсо, в свою очередь, был арендован на год у испанского «Бетиса» с возможностью полноценного выкупа его контракта в дальнейшем.

Дебютировать в составе «Тоттенхэма» Сессеньон и Ло Чельсо смогут уже в матче первого тура АПЛ, в котором лондонский коллектив встретится с «Астон Виллой».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался продавать аргентинского форварда Пауло Дибалу в «Тоттенхэм».

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