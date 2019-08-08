СМИ: «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

Туринский «Ювентус» ответил отказом на предложение лондонского «Тоттенхэма» по трансферу аргентинского форварда Пауло Дибалы.

Как сообщает журналист BBC Sport, «Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» о покупке. Отмечается, что в туринском клубе приняли решение сохранить в составе аргентинского нападающего.

BREAKING: Tottenham’s proposed move for Paulo Dybala is OFF after Juventus ultimately decided not to sell the 25-year-old Argentina forward #THFC#Juve — David Ornstein (@bbcsport_david) August 8, 2019

Дибала известен по выступлениям за аргентинский «Институто» и итальянский «Наполи». Он защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года. За это время он провёл за команду 182 матча и забил 78 мячей.

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинского голеадора был заинтересован французский «Пари Сен-Жермен».