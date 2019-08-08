СМИ: «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

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Туринский «Ювентус» ответил отказом на предложение лондонского «Тоттенхэма» по трансферу аргентинского форварда Пауло Дибалы.
СМИ: «Ювентус» отказался продавать Дибалу в «Тоттенхэм»
  • © Ahmad Mora/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает журналист BBC Sport, «Ювентус» отклонил предложение «Тоттенхэма» о покупке. Отмечается, что в туринском клубе приняли решение сохранить в составе аргентинского нападающего.

Дибала известен по выступлениям за аргентинский «Институто» и итальянский «Наполи». Он защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года. За это время он провёл за команду 182 матча и забил 78 мячей. 

Ранее сообщалось, что в услугах аргентинского голеадора был заинтересован французский «Пари Сен-Жермен».

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