СМИ: ПСЖ интересуется футболистом «Ювентуса» Дибалой

Короткая ссылка
Французский футбольный клуб ПСЖ заинтересован в нападающем итальянского «Ювентуса» Пауло Дибале.
СМИ: ПСЖ интересуется футболистом «Ювентуса» Дибалой
  • Reuters

Как сообщает Corriere dello Sport, ПСЖ включился в борьбу за игрока после того, как английский «Манчестер Юнайтед» отказался от его покупки. Парижане уверены, что им удастся оформить трансфер в летнее трансферное окно.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл 42 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее «Эвертон» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Мойзе Кина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить