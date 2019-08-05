СМИ: ПСЖ интересуется футболистом «Ювентуса» Дибалой

Французский футбольный клуб ПСЖ заинтересован в нападающем итальянского «Ювентуса» Пауло Дибале.

Как сообщает Corriere dello Sport, ПСЖ включился в борьбу за игрока после того, как английский «Манчестер Юнайтед» отказался от его покупки. Парижане уверены, что им удастся оформить трансфер в летнее трансферное окно.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. В прошлом сезоне аргентинец провёл 42 матча во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее «Эвертон» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Мойзе Кина.