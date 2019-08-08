Украинский футболист Махновский дисквалифицирован за расизм

Вратарь литовской команды «Вентспилс» Константин Махновский дисквалифицирован на десять еврокубковых матчей за расизм.

Такое решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Инцидент произошёл во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Вентспилс» встречался с «Гзирой Юнайтед». У Махновского возник конфликт с сенегальским нападающим мальтийской команды Амаду Самбом. Оба игрока получили красные карточки, однако поведение украинца было расценено как расизм.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил двухмесячную дисквалификацию.