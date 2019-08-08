Украинский футболист Махновский дисквалифицирован за расизм
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Такое решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Инцидент произошёл во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Вентспилс» встречался с «Гзирой Юнайтед». У Махновского возник конфликт с сенегальским нападающим мальтийской команды Амаду Самбом. Оба игрока получили красные карточки, однако поведение украинца было расценено как расизм.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил двухмесячную дисквалификацию.