Украинский футболист Махновский дисквалифицирован за расизм

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Вратарь литовской команды «Вентспилс» Константин Махновский дисквалифицирован на десять еврокубковых матчей за расизм.
Украинский футболист Махновский дисквалифицирован за расизм
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Такое решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Инцидент произошёл во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Вентспилс» встречался с «Гзирой Юнайтед». У Махновского возник конфликт с сенегальским нападающим мальтийской команды Амаду Самбом. Оба игрока получили красные карточки, однако поведение украинца было расценено как расизм.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус получил двухмесячную дисквалификацию.

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