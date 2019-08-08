СМИ: Жезус дисквалифицирован на два месяца за погром в финале Кубка Америки

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус получил двухмесячную дисквалификацию за чрезмерные эмоции во время финала Кубка Америки против команды Перу (3:1)

Как сообщает Globo Esporte, бразильский нападающий Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца. В финале Кубка Америки форвард был удалён с поля на 70-й минуте за вторую жёлтую карточку, после чего пнул бутылку с водой и ударил по кабинке с экраном для судейских видеоповторов.

Сборная Бразилии победила в финале Кубка Америки, а сам Жезус забил гол и отдал результативную передачу.

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