СМИ: Жезус дисквалифицирован на два месяца за погром в финале Кубка Америки
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Как сообщает Globo Esporte, бразильский нападающий Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца. В финале Кубка Америки форвард был удалён с поля на 70-й минуте за вторую жёлтую карточку, после чего пнул бутылку с водой и ударил по кабинке с экраном для судейских видеоповторов.
Сборная Бразилии победила в финале Кубка Америки, а сам Жезус забил гол и отдал результативную передачу.
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