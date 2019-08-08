Полиция Южной Кореи провела рейд из-за отсутствия Роналду в составе на товарищеский матч

Полиция Сеула провела рейд в промоутерской компании The Fasta из-за отсутствия нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в составе на товарищеский матч со звёздами местной футбольной лиги.

Правоохранительные органы намерены установить, присутствовал ли в контракте об организации игры пункт, в котором оговаривалось обязательное участие Роналду в матче, сообщает Marca.

Португалец провёл игру на скамейке запасных.

При этом встречу посетили 66 тыс. человек, а билеты стоили до €295. Недовольные болельщики собирались подать иск к The Fasta.

Ранее УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ.