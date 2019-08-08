Полиция Южной Кореи провела рейд из-за отсутствия Роналду в составе на товарищеский матч
Правоохранительные органы намерены установить, присутствовал ли в контракте об организации игры пункт, в котором оговаривалось обязательное участие Роналду в матче, сообщает Marca.
Португалец провёл игру на скамейке запасных.
При этом встречу посетили 66 тыс. человек, а билеты стоили до €295. Недовольные болельщики собирались подать иск к The Fasta.
Ранее УЕФА назвал претендентов на звание лучших футболистов сезона в ЛЧ.