СМИ: Экс-футболист «Спартака» может продолжить карьеру в «Эвертоне»
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По сведениям Sky Sports, мерсисайдцы интересуются Рохо и намерены осуществить его трансфер из «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что аргентинский защитник рассматривается в качестве замены Курта Зума, который вернулся в лондонский «Челси» по окончании срока аренды.
За свою карьеру Рохо успел поиграть за аргентинский «Эстудиантес», российский «Спартак», португальский «Спортинг» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе красно-белых он провёл 17 матчей и забил один мяч.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» отказался продавать Пауло Дибалу в «Тоттенхэм».