Морозов завоевал золото на этапе КМ по плаванию в Цзинане

Российский пловец Владимир Морозов выиграл золото на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в китайском городе Цзинань.

Российский спортсмен показал лучшее время на дистанции 50 м вольным стилем (21,50 секунды) и завоевал золотую медаль.

На второй строчке расположился пловец из США Эндрю Майкл (+ 0,66 секунды). На третьем месте оказался хозяин соревнований Юй Хэсинь (+ 0,81 секунды).

Ранее двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в эксклюзивном интервью RT признался, что не отказался бы от возможности пообщаться с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.