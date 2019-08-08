Морозов завоевал золото на этапе КМ по плаванию в Цзинане

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Российский пловец Владимир Морозов выиграл золото на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в китайском городе Цзинань.
Морозов завоевал золото на этапе КМ по плаванию в Цзинане
  • ©Александр Вильф
  • РИА Новости

Российский спортсмен показал лучшее время на дистанции 50 м вольным стилем (21,50 секунды) и завоевал золотую медаль.

На второй строчке расположился пловец из США Эндрю Майкл (+ 0,66 секунды). На третьем месте оказался хозяин соревнований Юй Хэсинь (+ 0,81 секунды).

Ранее двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в эксклюзивном интервью RT признался, что не отказался бы от возможности пообщаться с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

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