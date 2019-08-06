Чупков объяснил, почему мечтает познакомиться с Сидни Кросби

Двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в эксклюзивном интервью RT признался, что не отказался бы от возможности пообщаться с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Я смотрю много хоккея. В НХЛ болею за «Питтсбург» уже больше десяти лет. Конечно, интересно было бы пообщаться с Сидни Кросби. Всё-таки у него непростая карьера: он получил тяжёлую травму, потом вернулся на лёд. С Евгением Малкиным тоже, но он всё-таки россиянин. Дай бог когда-нибудь появится возможность с ним пересечься», — рассказал пловец.

При этом рекордсмен на дистанции в 200 м брассом подчеркнул, что у него нет кумиров в мире спорта, политики и шоу-бизнеса.

«Постеры на стене висели только в детстве. Например, всегда любил Александра Попова. Это легенда нашего вида спорта. Было несколько иностранных пловцов, которыми восхищался. Сейчас нравятся некоторые футболисты. Кроме Влашича, это Криштиану Роналду и Лионель Месси. Но по стилю игры больше симпатизирую португальцу. Хотя в сборной России у нас по этому поводу немало разногласий. Некоторые болеют за «Ювентус», некоторые — за «Барселону», — резюмировал спортсмен.

Ранее Чупков рассказал, что отказался бы от индивидуальной тренировки с Меланьей Трамп.