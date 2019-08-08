Саммельвуо заявил, что определится с клубом после КМ

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо не хочет говорить о своём будущем на клубной работе.

«Что касается «Кузбасса», «Зенита» и многих других клубов, то сейчас не время обсуждать это. Я не читаю прессу и за этим не слежу. Что будет потом, станет ясно после Кубка мира», — цитирует Саммельвуо ТАСС.

В прошлом сезоне финский специалист возглавлял кемеровский «Кузбасс», с которым выиграл чемпионат России. Кубок мира по волейболу состоится с 1 по 15 октября в Японии.

Ранее сообщалось, что ВФВ извинится за жест тренера Бузато.