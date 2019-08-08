Саммельвуо заявил, что определится с клубом после КМ
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- globallookpress.com
«Что касается «Кузбасса», «Зенита» и многих других клубов, то сейчас не время обсуждать это. Я не читаю прессу и за этим не слежу. Что будет потом, станет ясно после Кубка мира», — цитирует Саммельвуо ТАСС.
В прошлом сезоне финский специалист возглавлял кемеровский «Кузбасс», с которым выиграл чемпионат России. Кубок мира по волейболу состоится с 1 по 15 октября в Японии.
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