СМИ: Матч 6-го тура РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» перенесён на 18 августа

Встреча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и «Краснодаром» состоится 18 августа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Краснодара», матч шестого тура между «Тамбовом» и «Краснодаром» состоится 18 августа в 16:30 мск. Изначально встреча была запланирована на 17 августа.

Матч между «Тамбовом» и «Краснодаром» пройдёт на стадионе «Саранск Арена».

Ранее защитник «Краснодара» Урош Спаич остался недоволен работой арбитров в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с «Порту».