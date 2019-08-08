СМИ: Матч 6-го тура РПЛ «Тамбов» — «Краснодар» перенесён на 18 августа
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Краснодара», матч шестого тура между «Тамбовом» и «Краснодаром» состоится 18 августа в 16:30 мск. Изначально встреча была запланирована на 17 августа.
Матч между «Тамбовом» и «Краснодаром» пройдёт на стадионе «Саранск Арена».
Ранее защитник «Краснодара» Урош Спаич остался недоволен работой арбитров в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с «Порту».