Футболист «Краснодара» раскритиковал судейство матча с «Порту»

Защитник «Краснодара» Урош Спаич остался недоволен работой арбитров в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с «Порту».

«Когда судья становится главной звездой матча, это плохо. Был момент, где он точно должен был ставить пенальти в нашу пользу. Не знаю, куда он смотрел», — приводит слова игрока «Чемпионат».

Он также назвал спорным штрафной в ворота российского коллектива в конце игры, с которого был забит мяч. По его мнению, если в том эпизоде и был контакт, то совсем незначительный.

«Плохо, что этот эпизод повлиял на финальный счёт. Тем не менее мы показали, что можем играть с таким соперником, как «Порту», — сказал Спаич.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Порту». Для российского коллектива прошедший матч является первым в истории команды в рамках Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.

Ранее тренер «Порту» Сержиу Консейсау выразил уважение «Краснодару» после матча квалификации ЛЧ.