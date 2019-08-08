Тренер «Порту» выразил уважение «Краснодару» после матча квалификации ЛЧ

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

«Сегодня была сложная игра. У «Краснодара» очень хорошая команда, с опытными игроками. Они хорошо показали себя в Лиге Европы, у них много амбиций, это только начало пути», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он отметил, что его команда провела хороший матч в обороне, обратив внимание, что в первом тайме «Краснодар» создал только один опасный момент. При этом он подчеркнул, что российский коллектив всё равно показал интересную игру.

«Выражаю «Краснодару» большое уважение, будет трудно играть с ними в Португалии. Хочу поблагодарить президента «Краснодара» за такую фантастическую инфраструктуру. Команда с такими условиями должна всегда хорошо выступать в еврокубках», — сказал Консейсау.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Порту». Для российского коллектива прошедший матч является первым в истории команды в рамках Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.

Ранее защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес выразил мнение, что матч с «Порту» был равным.