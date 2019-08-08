Экс-игрок МЮ Нэвилл доволен возможным уходом Лукаку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвилл обвинил бельгийского нападающего Ромелу Лукаку в непрофессионализме и избытке лишнего веса.

«Лукаку говорил о том, что выступал с лишним весом. Он сам в этом признался. Он весит больше 100 кг! Уму непостижимо, и это футболист «Манчестер Юнайтед». Да, он будет забивать в «Интере», выдавать классные матчи, но непрофессионализм — штука заразительная», — написал Гари в Twitter.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в настоящее время находится в Милане. Ожидается, что он станет новым игроком «Интера».

Ранее сообщалось, что Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером».