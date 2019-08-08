Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
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«Готовы взлетать, направление — Милан! «Интер», мы уже едем», — гласит пост в Instagram агента футболиста Федерико Пасторелло, который изображён на фото вместе с бельгийцем.
Позднее в Twitter появилось видео прибытия игрока в аэропорт Милана, где его встречают болельщики «Интера».
Romelu Lukaku has just arrived in Milano! More than 200 Inter fans here to wait him at 2am. @SkySport ⚫️🔵🛬 pic.twitter.com/Iapb9c0Ioy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2019
В прошлом сезоне Ромелу Лукаку сыграл 45 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед», забив 15 мячей и отдав четыре голевые передачи.
Ранее «Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Канселу.