Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

Бельгийский форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к завершению перехода в миланский «Интер».

«Готовы взлетать, направление — Милан! «Интер», мы уже едем», — гласит пост в Instagram агента футболиста Федерико Пасторелло, который изображён на фото вместе с бельгийцем.

Позднее в Twitter появилось видео прибытия игрока в аэропорт Милана, где его встречают болельщики «Интера».

Romelu Lukaku has just arrived in Milano! More than 200 Inter fans here to wait him at 2am. @SkySport ⚫️🔵🛬 pic.twitter.com/Iapb9c0Ioy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2019

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку сыграл 45 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед», забив 15 мячей и отдав четыре голевые передачи.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Канселу.