Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

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Бельгийский форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку близок к завершению перехода в миланский «Интер».
Лукаку прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
  • © Global Look Press

«Готовы взлетать, направление — Милан! «Интер», мы уже едем», — гласит пост в Instagram агента футболиста Федерико Пасторелло, который изображён на фото вместе с бельгийцем.

Позднее в Twitter появилось видео прибытия игрока в аэропорт Милана, где его встречают болельщики «Интера».

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку сыграл 45 матчей во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед», забив 15 мячей и отдав четыре голевые передачи.

Ранее «Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Канселу.

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