«Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Канселу
Об этом сообщает пресс-служба «горожан». Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года.
Канселу перешёл в «Ювентус» в 2018 году из испанской «Валенсии». В прошлом сезоне защитник сыграл 34 матча в составе «старой синьоры», забил один мяч и сделал пять результативных передач.
В его активе также 14 матчей и три гола за сборную Португалии.
Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Сити» Данило прибыл в Турин для перехода в «Ювентус».
We’ve got our man! 🙌— Manchester City (@ManCity) August 7, 2019
Welcome to the Champions, João Cancelo!
🔵 #mancity