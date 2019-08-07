«Манчестер Сити» объявил о трансфере футболиста «Ювентуса» Канселу

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Защитник итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Жоау Канселу перешёл в английский «Манчестер Сити».

Об этом сообщает пресс-служба «горожан». Контракт с игроком рассчитан до лета 2025 года.

Канселу перешёл в «Ювентус» в 2018 году из испанской «Валенсии». В прошлом сезоне защитник сыграл 34 матча в составе «старой синьоры», забил один мяч и сделал пять результативных передач.

В его активе также 14 матчей и три гола за сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Сити» Данило прибыл в Турин для перехода в «Ювентус».

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