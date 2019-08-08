Хабибуллин о сезоне в «Ак Барсе»: у многих был культурный шок

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Экс-вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Николай Хабибуллин вспомнил о локауте-2004/05, в результате которого большое количество североамериканских звёзд приехали играть в Россию.
Хабибуллин о сезоне в «Ак Барсе»: у многих был культурный шок
  • © Федоренко Владимир
  • РИА Новости

«У многих ребят был культурный шок. К Казани вопросов особо не было — мы жили в отличной гостинице «Мираж», хорошая раздевалка. Другое дело, когда едешь в другие города. Я нормально всё воспринимал, но для кого-то это было культурным шоком. Было впечатление, что самолёты трещат по швам. На любой рейс садились как на последний. Летишь — всё трясётся, полки отваливаются», — рассказал в интервью экс-хоккеист.

В сезоне-2004/05 Николай Хабибуллин выступал в составе казанского «Ак Барса». Вместе с ним в команде выступали звёзды НХЛ: Илья Ковальчук, Алексей Ковалёв, Венсен Лекавалье, Брэд Ричардс, Микаэль Нюландер, Дэни Хитли, Вячеслав Козлов, Алексей Житник и Дарюс Каспарайтис.

Ранее Хабибуллин рассказал об отношениях с Лукашенко.

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