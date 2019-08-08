Хабибуллин рассказал об отношениях с Лукашенко

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Бывший российский хоккейный вратарь Николай Хабибуллин вспомнил, как пересекался на льду с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Хабибуллин рассказал об отношениях с Лукашенко
  • © Kremlin Pool/Global Look Press
  • globallookpress.com

«Я несколько раз катался с командой президента Лукашенко, но никогда специально от него не пропускал. Только когда он сам забрасывал, но моментов у него всегда достаточно много», — сказал в интервью экс-голкипер.

Николай Хабибуллин является олимпийским чемпионом по хоккею, а также обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее Хабибуллин поделился воспоминаниями об американской тюрьме.

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