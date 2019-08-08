Хабибуллин поделился воспоминаниями об американской тюрьме

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Бывший вратарь ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Николай Хабибуллин, в настоящее время работающий тренером по развитию вратарей в Федерации хоккея России, вспомнил своё пребывание в американской тюрьме.
Хабибуллин поделился воспоминаниями об американской тюрьме
  • Reuters

«Что за условия в тюрьме в Аризоне? Типичный палаточный городок, тенты. Стояла жара, август, 38 градусов ночью — и никаких кондиционеров. Поэтому приятного мало. Этот случай напрочь у меня отбил всё желание даже глоток пива делать перед тем, как сесть за руль. Если бы у нас были жёстче законы, я был бы только за», — заявил Хабибуллин в интервью.

Российский вратарь был арестован за вождение в нетрезвом виде в 2010 году и был приговорён к 30 суткам тюремного заключения.

Ранее тренер «Локомотива» заявил, что команде по силам выиграть КХЛ.

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