Тренер «Локомотива» заявил, что команде по силам выиграть КХЛ

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Главный тренер ярославского «Локомотива» 60-летний канадец Крэйг Мактавиш поделился ожиданиями от грядущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер «Локомотива» заявил, что команде по силам выиграть КХЛ
  • © hclokomotiv.ru

«Мы хотим завоевать Кубок Гагарина, у нас есть всё, и мы сделаем всё возможное для этого. Мы будем стараться выигрывать в каждом матче, ведь когда ты не побеждаешь, то не получаешь никакого удовольствия», — цитирует Мактавиша ТАСС.

Канадский специалист возглавил команду из Ярославля в летнее межсезонье. Для 60-летнего канадца эта работа стала первой вне Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что «Сочи» одолел «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open.

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