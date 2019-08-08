Тренер «Локомотива» заявил, что команде по силам выиграть КХЛ
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«Мы хотим завоевать Кубок Гагарина, у нас есть всё, и мы сделаем всё возможное для этого. Мы будем стараться выигрывать в каждом матче, ведь когда ты не побеждаешь, то не получаешь никакого удовольствия», — цитирует Мактавиша ТАСС.
Канадский специалист возглавил команду из Ярославля в летнее межсезонье. Для 60-летнего канадца эта работа стала первой вне Национальной хоккейной лиги.
Ранее сообщалось, что «Сочи» одолел «Авангард» и стал победителем Sochi Hockey Open.