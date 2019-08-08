Трое олимпийских чемпионов стали лицами ЧМ по боксу в Екатеринбурге

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Олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Алексей Тищенко и Олег Саитов стали лицами грядущего чемпионата мира по боксу 2019 года.
Трое олимпийских чемпионов стали лицами ЧМ по боксу в Екатеринбурге
  • © Европейская конфедерация бокса (EUBC)
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Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, олимпийские чемпионы по боксу Егор Мехонцев, Алексей Тищенко и Олег Саитов стали лицами чемпионата мира — 2019, который пройдёт в Екатеринбурге. Трое россиян, в разное время становившихся чемпионами мира, будут посещать открытые тренировки, присутствовать на официальных мероприятиях первенства.

Егор Мехонцев стал олимпийским чемпионом в 2012 году в Лондоне, выступая в весовой категории до 91 кг. Алексей Тищенко побеждал на Играх дважды — в 2004 и 2008 годах в весе до 60 кг. Олег Саитов также является двукратным олимпийским чемпионом. Спортсмен побеждал в 1996 и 2000 годах в весовой категории до 67 кг.

20-й чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 450 спортсменов из 90 стран мира. Медали будут разыгрываться в восьми олимпийских весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Ковалёв и Альварес могут встретиться в ноябре.

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