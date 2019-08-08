В Москве состоится юношеский турнир UTLC Cup

В столице России сыграют юношеские команды ведущих футбольных клубов Европы и Азии.

Как сообщает официальный сайт турнира, 20 августа стартует Международный футбольный турнир — Кубок ОТЛК (UTLC Cup). Соревнование учреждено АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»). Официальным партнёром турнира выступают «Российские железные дороги».

Главный трофей разыграют футболисты «Барселоны», дортмундской «Боруссии», «Лиона», «Интера», минского «Динамо», столичного ЦСКА, «Йокогамы», китайского «Чжэцзян Гринтаун», казахстанской «Астаны» и хозяева турнира — команда московского «Локомотива».

«Уровень команд — участниц турнира всегда был высок, но в этом году к ним присоединились гранды мирового футбола — «Боруссия», «Интер» и «Барселона». Уверен, что все матчи будут яркими, запоминающимися, а болельщики останутся довольны», — подчеркнул генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Матчи пройдут с 20 по 24 августа на поле стадиона «Сапсан Арена» в Москве. Финал состоится 25 августа на стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, как российские футболисты завоёвывают Европу.