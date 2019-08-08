В Москве состоится юношеский турнир UTLC Cup

Короткая ссылка
В столице России сыграют юношеские команды ведущих футбольных клубов Европы и Азии.
В Москве состоится юношеский турнир UTLC Cup
  • © официальный сайт UTLC Cup

Как сообщает официальный сайт турнира, 20 августа стартует Международный футбольный турнир — Кубок ОТЛК (UTLC Cup). Соревнование учреждено АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»). Официальным партнёром турнира выступают «Российские железные дороги».

Главный трофей разыграют футболисты «Барселоны», дортмундской «Боруссии», «Лиона», «Интера», минского «Динамо», столичного ЦСКА, «Йокогамы», китайского «Чжэцзян Гринтаун», казахстанской «Астаны» и хозяева турнира — команда московского «Локомотива».

«Уровень команд — участниц турнира всегда был высок, но в этом году к ним присоединились гранды мирового футбола — «Боруссия», «Интер» и «Барселона». Уверен, что все матчи будут яркими, запоминающимися, а болельщики останутся довольны», — подчеркнул генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Матчи пройдут с 20 по 24 августа на поле стадиона «Сапсан Арена» в Москве. Финал состоится 25 августа на стадионе «РЖД Арена».

Ранее сообщалось, как российские футболисты завоёвывают Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить