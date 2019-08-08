«Эсперанс» признан победителем африканской ЛЧ, клубу вернут награды и кубок

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Тунисский «Эсперанс» признан победителем африканской Лиги чемпионов по итогам заседания дисциплинарной комиссии Африканской конфедерации футбола (CAF).
«Эсперанс» признан победителем африканской ЛЧ, клубу вернут награды и кубок
  • © AFP

Дисциплинарная комиссия CAF признала тунисский «Эсперанс» победителем континентальной Лиги чемпионов. Клубу вернут медали и кубок, которые были изъяты ранее.

В ответном матче финала африканской Лиги чемпионов (первая встреча завершилась со счётом 1:1) «Эсперанс» вёл 1:0, а на 59-й минуте соперник, марокканская команда «Видад», забил ответный мяч. Судья не засчитал гол, зафиксировав офсайд. Представители «Видада» апеллировали к арбитру, убеждая его обратиться к системе видеопомощи (VAR), которая оказалась неисправна. Марокканский коллектив отказался продолжать встречу, вследствие чего победа была присуждена «Эсперансу», однако через некоторое время награды у тунисской команды были изъяты.

Ранее сообщалось, что ответный поединок финала африканской ЛЧ будет переигран.

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