Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами
- РИА Новости
«У меня и игроков мнение такое: будут играть две равные команды с одной целью. Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов», — цитирует специалиста ТАСС.
По его словам, «Тун» играет в высоком темпе и постоянно настроен на быстрый переход из обороны в атаку. Он также высказался по поводу того, что красно-белым предстоит сыграть на искусственном поле.
«Нам непривычно, но мы выходим играть, не обращая внимания на поле и судейство», — добавил Кононов.
Матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в швейцарском Туне в 20:00 мск.
Ранее экс-футболист Игорь Шалимов оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» в еврокубках.