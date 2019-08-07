Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».

«У меня и игроков мнение такое: будут играть две равные команды с одной целью. Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, «Тун» играет в высоком темпе и постоянно настроен на быстрый переход из обороны в атаку. Он также высказался по поводу того, что красно-белым предстоит сыграть на искусственном поле.

«Нам непривычно, но мы выходим играть, не обращая внимания на поле и судейство», — добавил Кононов.

Матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в швейцарском Туне в 20:00 мск.

Ранее экс-футболист Игорь Шалимов оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» в еврокубках.