Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от первого матча третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы со швейцарским «Туном».
Кононов считает «Спартак» и «Тун» равными командами
  • РИА Новости

«У меня и игроков мнение такое: будут играть две равные команды с одной целью. Швейцарский чемпионат прогрессирует. Об этом говорят успехи сборной и тех клубов, которые играют в Лиге чемпионов», — цитирует специалиста ТАСС.

По его словам, «Тун» играет в высоком темпе и постоянно настроен на быстрый переход из обороны в атаку. Он также высказался по поводу того, что красно-белым предстоит сыграть на искусственном поле.

«Нам непривычно, но мы выходим играть, не обращая внимания на поле и судейство», — добавил Кононов.

Матч «Тун» — «Спартак» состоится 8 августа в швейцарском Туне в 20:00 мск.

Ранее экс-футболист Игорь Шалимов оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» в еврокубках.

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