Шалимов оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» в еврокубках

Бывший главный тренер «Краснодара» и экс-футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов оценил шансы команд в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Пока, конечно, у «Краснодара» нет той игры, к которой мы привыкли, но на это нужно время. Уверен, «Краснодар» ещё вернёт свою игру. Что касается «Порту», они ведь тоже не попали напрямую в группу Лиги чемпионов. Это говорит о том, что там не всё в порядке», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По его мнению, проблемы в игре «Краснодара» связаны с приходом многих новых игроков. Тем не менее он считает, что российский клуб сможет побороться, так как «Порту» ещё не начал сезон, в то время как в Российской премьер-лиге (РПЛ) сыгран уже второй тур. Специалист также оценил шансы «Спартака» в игре со швейцарским «Туном».

«Швейцарский чемпионат достаточно ровный. Соперник непростой, учитывая нынешнее состояние «Спартака». В составе большие перемены, мы не видим игру, которую хотят видеть болельщики. Пусть это прозвучит странно, но, на мой взгляд, у «Краснодара» выше шансы пройти дальше, чем у «Спартака», — резюмировал Шалимов.

Встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» — «Порту» состоится 7 августа в Краснодаре. Начало — 20:00 мск.

«Спартак» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы встретится с «Туном» в Швейцарии. Игра пройдёт 8 августа в 20:00 по мск.

Ранее тренер «Порту» заявил, что его команда обязана пройти «Краснодар» и быть в групповом этапе ЛЧ.